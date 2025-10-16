THE DIRE STRAITS EXPERIENCE – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE Début : 2025-10-16 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS PRESENTE : THE DIRE STRAITS EXPERIENCEThe Dire Straits Experience, c’est les reprises des plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, ancien membre du groupe, accompagné de six musiciens de renommée internationale !Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience refait vivre l’âme du groupe ! Il ne s’agit en effet pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que “Sultans of Swing”, “Money for Nothing” et “Private Investigations”, The Dire Straits Experience relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux générations futures.Après l’incroyable succès de leurs concerts parisiens entre 2018 à 2024, le groupe est heureux de prolonger son séjour en France et annonce une nouvelle tournée à l’automne 2025.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06