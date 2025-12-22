The Dire Straits Experience Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 20:00 –

Gratuit : non 41 € à 90,50 € 41 € à 90,50 € Réservation : https://www.zenith-nantesmetropole.com/ Tout public

The Dire Straits Experience revient en France à l’occasion de la tournée « The Long Highway Tour » !Trente ans après la dissolution du groupe Dire Straits, leurs chansons intemporelles n’ont jamais cessé de séduire autant les générations. Aujourd’hui, The Dire Straits Experience fait revivre cette musique emblématique avec une intensité intacte.Mené par Chris White, membre originel de Dire Straits, accompagné par six musiciens de renommée internationale, The Dire Straits Experience propose un concert live d’exception, interprétant les plus grands titres de ce répertoire comme « Sultans of Swing », « Money for Nothing », « Private Investigations » et bien d’autres encore.Reconnu à travers le monde comme l’hommage le plus fidèle à Dire Straits, The Dire Straits Experience restitue l’esprit et la puissance de ce groupe mythique avec une authenticité saisissante. Après avoir été l’invité exceptionnel de leur tournée en 2025, le groupe Electric Pyramid sera à nouveau présent en 2026 en première partie.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

