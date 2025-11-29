The Dirty Ragtimers Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Après une rencontre lors d’une Jam Session, la violoniste et chanteuse australienne Heather Stewart et le guitariste et chanteur Parisien Lucas Montagnier s’associent afin de partager leur passion pour la musique populaire américaine de la première moitié du 20ème siècle le blues, le ragtime, le swing ou encore la musique country et créent The Dirty Ragtimers.

Inspirés par la musique des String/Jug Bands, leur style résulte d’un savant mélange de fingerpicking guitar, de violon swing ou cajun et d’harmonies vocales, qu’ils mettent au service d’un répertoire composé de standards et de compositions.

The Dirty Ragtimers se produit de façon régulière en France et à l’étranger. Après des tournées en Australie, aux USA et en Grande Bretagne, les Dirty Ragtimers enregistrent, au studio Hi-Style de Chicago: Fairytales of Montmartre (sortie en juillet 2019). En 2020, le pianiste Mathieu Meyer et le contrebassiste Leigh Barker rejoignent le groupe.

C’est avec ce quartet que les Dirty Ragtimers enregistrent leur 2ème album String That Music . .

