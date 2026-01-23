Le flamenco est un art en constante évolution. En témoigne cette création de Yinka Esi Graves, née à Londres dans une famille jamaïco-ghanéenne et qui se consacre depuis quinze ans à cette danse. Au cœur de son solo, présenté en 2024 au Festival d’Avignon, un être que la chorégraphe décrit comme un mirage : La Lala. Cette apparition s’inspire de l’acrobate métisse Olga Brown, peinte par Degas dans son tableau « Mademoiselle Lala au Cirque Fernando ». Fille d’un ancien esclave africain et d’une Allemande, cette artiste fut célébrée au 19e siècle pour son adresse, tout en étant déniée dans sa dignité en raison de ses origines. Elle incarne les phénomènes conjoints de camouflage et d‘invisibilisation, auxquels peuvent être soumis des individus et des cultures. Yinka Esi Graves met ainsi en lumière les traces laissées dans le flamenco par les populations afro-descendantes, installées depuis plusieurs siècles dans le sud de l’Espagne. Soutenue par le guitariste et improvisateur Raul Cantizano, le·la batteur·euse poète Rémi Graves et la chanteuse andalouse Rosa De Algeciras, elle donne corps et voix à ce passé enfoui. The Disppearing Act prend alors la forme, inattendue et réjouissante, d’une fête-concert ré-imaginée à la ghanéenne.

Isabelle Calabre

La danse, la musique aux racines flamenca, les textes et les vidéos en direct constituent ce spectacle comme une œuvre expérimentale flamenca, à la façon d’une fête – concert ghanéenne re-imaginée.

Du mercredi 04 février 2026 au jeudi 05 février 2026 :

jeudi

de 19h30 à 21h00

mercredi

de 19h30 à 21h00

payant

Tarif plein : 45€

Pass Chaillot : 30€

Pass Chaillot Jeune : 15€

Pass Chaillot Groupe : 30€

Tout public.

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

