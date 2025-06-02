COURGETTE – L’AQUEDUC Dardilly

COURGETTE Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Courgette avait une maman, pas forcément gentille, pas forcément aimante. C’est elle qui l’avait surnommé ainsi. Maintenant qu’elle n’est plus là, le voici placé au foyer des Fontaines, une maison « pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed… et la mystérieuse Camille. Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution, et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie. Adapté précédemment avec succès à la télévision et au cinéma voici le livre de Gilles Paris brillamment porté sur scène avec énergie, talent et musique par une troupe de comédiens-musiciens épatante.C’est enlevé, plein d’espoir et pétri d’humanité. Restant solaire et confiant face aux adversités, Courgette est une figure de résilience face aux âpretés de la vie et nous invite à nous reconnecter avec notre propre part d’enfance.Un spectacle destiné à toute la famille qui fait un bien fou.

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly 69