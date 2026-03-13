The Divine Comedy Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
The Divine Comedy Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement jeudi 23 juillet 2026.
The Divine Comedy
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le temps n’a pas de prise sur Neil Hannon et sa Divine Comedy, paradis d’une pop délicieusement orchestrée, fantaisiste et délicate.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English : The Divine Comedy
Time has no hold over Neil Hannon and his Divine Comedy, a haven of delightfully orchestrated, whimsical and delicate pop.
L’événement The Divine Comedy Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme