The Divine Comedy Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

The Divine Comedy

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le temps n’a pas de prise sur Neil Hannon et sa Divine Comedy, paradis d’une pop délicieusement orchestrée, fantaisiste et délicate.

.

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Divine Comedy

Time has no hold over Neil Hannon and his Divine Comedy, a haven of delightfully orchestrated, whimsical and delicate pop.

L’événement The Divine Comedy Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme