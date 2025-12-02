The dog days are over 2.0 Ferrières Martigues

Ouvrez tous vos pores à ce joyau. Et surtout, n’oubliez pas de respirer, écrivait le Nieuwsblad en 2014 à propos de THE DOG DAYS ARE OVER. Les critiques de l’époque n’ont pas menti

C’est le spectacle qui a propulsé Jan Martens sur la scène internationale, avec plus de cent représentations. En 2025, Jan Martens recrée ce spectacle avec une nouvelle équipe, et nous démontre qu’il n’a rien perdu de sa force. Le photographe américain Philippe Halsman a dit Quand on demande à quelqu’un de sauter, son attention se dirige surtout sur l’action du saut et le masque tombe, ainsi apparaît la véritable personne. Jan Martens a pris cette citation comme point de départ. Soumis à une chorégraphie complexe, mathématique, dynamique, et épuisante, interprétée quasi entièrement à l’unisson, ses danseurs finiront par se tromper. C’est à ce moment-là que le masque tombe . Quels spectateurs sommes-nous lorsque, dans un théâtre, nous regardons souffrir des danseurs comme si nous assistions à une corrida ? Puissant et vertigineux ! .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

“Open all your pores to this gem. And above all, don’t forget to breathe,” wrote the Nieuwsblad in 2014 about THE DOG DAYS ARE OVER. The critics at the time didn’t lie.

German :

„Öffnen Sie alle Poren für dieses Juwel. Und vergessen Sie vor allem nicht zu atmen“, schrieb das Nieuwsblad 2014 über DIE HUNDSTAGE SIND VORBEI. Die damaligen Kritiker haben nicht gelogen.

Italiano :

« Aprite tutti i vostri pori a questo gioiello. E soprattutto non dimenticate di respirare », scriveva Nieuwsblad nel 2014 a proposito di THE DOG DAYS ARE OVER. All’epoca i critici non mentivano

Espanol :

Abre todos tus poros a esta joya. Y sobre todo, no olvides respirar , escribió el Nieuwsblad en 2014 sobre LOS DÍAS CANINOS HAN TERMINADO . Los críticos de la época no mentían.

