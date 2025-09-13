The Doug Espace Beausoleil Pont-Péan

The Doug Espace Beausoleil Pont-Péan Vendredi 3 avril 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

15€/11€/11€/9€

Pour panser ses écorchures, soigner ses maux et dessiner les grands rêves d’une génération, The Doug a choisi une guitare toute nue pour écrire un rap virevoltant autour de la chanson française, où l’on décèle ici et là un jeune Bashung, les premières heures d’un Fauve ou d’un Feu! Chatterton.

A tout juste 23 ans, l’introspection et le voyage intérieur sont autant d’inspirations qui nourrissent le jeune Clermontois. Après un premier album salué par la critique The Doug revient avec son nouveau single « Leader Price », et nous plonge dans les souvenirs bruts et sans filtre de l’adolescence, entre errance, insouciance et désillusion.

Début : 2026-04-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-03T22:00:00.000+02:00

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28378-0.wb?REFID=vFUJAAAAAABgAA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563