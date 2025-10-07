The Dude Yzeurespace Yzeure
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Début : 2025-10-07 20:30:00
2025-10-07
Adapter une pièce de théâtre au cinéma est une pratique courante. L’inverse l’est nettement moins. La compagnie lyonnaise des Recalés y arrive cependant haut la main, en adaptant à la scène le film culte des frères Coen, The Big Lebowsky .
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com
Adapting a play to film is common practice. The reverse is far less common. However, Lyon-based company Les Recalés has succeeded in doing just that, adapting the Coen brothers? cult film « The Big Lebowsky » for the stage.
Die Verfilmung eines Theaterstücks ist eine gängige Praxis. Umgekehrt ist das weniger üblich. Die Theatergruppe Les Recalés aus Lyon hat es jedoch geschafft, den Kultfilm der Coen-Brüder, « The Big Lebowsky », auf die Bühne zu bringen.
L’adattamento di un’opera teatrale per il cinema è una pratica comune. Il contrario è molto meno comune. Ma la compagnia Les Recalés di Lione ci è riuscita a pieni voti, adattando per il palcoscenico il film cult dei fratelli Coen Il grande Lebowsky.
Adaptar una obra de teatro al cine es una práctica habitual. Lo contrario es mucho menos frecuente. Pero la compañía lionesa Les Recalés lo ha conseguido con creces, adaptando a las tablas la película de culto de los hermanos Coen The Big Lebowsky.
