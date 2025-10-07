The Dude Yzeurespace Yzeure

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Début : 2025-10-07 20:30:00

2025-10-07

Adapter une pièce de théâtre au cinéma est une pratique courante. L’inverse l’est nettement moins. La compagnie lyonnaise des Recalés y arrive cependant haut la main, en adaptant à la scène le film culte des frères Coen, The Big Lebowsky .

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

Adapting a play to film is common practice. The reverse is far less common. However, Lyon-based company Les Recalés has succeeded in doing just that, adapting the Coen brothers? cult film « The Big Lebowsky » for the stage.

German :

Die Verfilmung eines Theaterstücks ist eine gängige Praxis. Umgekehrt ist das weniger üblich. Die Theatergruppe Les Recalés aus Lyon hat es jedoch geschafft, den Kultfilm der Coen-Brüder, « The Big Lebowsky », auf die Bühne zu bringen.

Italiano :

L’adattamento di un’opera teatrale per il cinema è una pratica comune. Il contrario è molto meno comune. Ma la compagnia Les Recalés di Lione ci è riuscita a pieni voti, adattando per il palcoscenico il film cult dei fratelli Coen Il grande Lebowsky.

Espanol :

Adaptar una obra de teatro al cine es una práctica habitual. Lo contrario es mucho menos frecuente. Pero la compañía lionesa Les Recalés lo ha conseguido con creces, adaptando a las tablas la película de culto de los hermanos Coen The Big Lebowsky.

mis à jour le 2025-08-06