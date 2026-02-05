THE DURUTTI COLUMN, petite histoire intempestive du vinyle | Conférence dialoguée de Pierre Sauvanet, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

THE DURUTTI COLUMN, petite histoire intempestive du vinyle | Conférence dialoguée de Pierre Sauvanet Mardi 24 février, 17h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

THE DURUTTI COLUMN, petite histoire intempestive du vinyle

Conférence dialoguée de Pierre Sauvanet

Début 1980, un disque singulier fait son apparition sur le label Factory Records de Joy Division : The Return of the Durutti Column. Sa musique, comme sa célèbre pochette en papier de verre, en feront un objet culte. À partir de son dernier livre, Pierre Sauvanet reviendra sur l’histoire de cet album mythique et de son auteur Vini Reilly, tout en ouvrant une réflexion plus large sur le vinyle comme objet esthétique. Qu’est-ce qui fait de lui un objet à part, dans la mesure où il n’est pas juste un format sonore mais donne aussi une « forme » à la musique ? À l’ère de la dématérialisation, est-ce un hasard s’il fait son grand retour ?

Percussionniste et collectionneur de vinyles, Pierre Sauvanet est également normalien et professeur d’esthétique à l’Université Bordeaux Montaigne. Spécialiste du rythme dans les arts, il est l’auteur de nombreux livres et articles. The Durutti Column (Le Mot et le reste, 2025) est son premier livre sur les musiques actuelles.

Cette rencontre est pensée comme un dialogue avec des étudiants en arts de l’université Bordeaux Montaigne et sera ponctuée par l’écoute de quelques morceaux.

La librairie Mollat proposera des ouvrages à la vente à la suite de la conférence.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conférence proposée dans le cadre du festival universitaire « Théâtre des images », en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne conférence musique

