THE DYMANITES CAFÉ GINETTE Toulouse

THE DYMANITES Samedi 29 novembre, 21h00 CAFÉ GINETTE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T21:00:00 – 2025-11-29T22:30:00

Fin : 2025-11-29T21:00:00 – 2025-11-29T22:30:00

Reggay before Reggae

3, 2, 1… BOOM

Les 5 pyromanes font péter le dancefloor à base de vieux trésors poussiéreux de la musique jamaïcaine des années 60. Ces pirates des temps modernes font revivre la chaleur des trio vocaux de l’époque…Amoureux de Reggae, de Ska et de Rocksteady, il suffira d’une étincelle pour allumer la mèche !

CAFÉ GINETTE 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/thedymanites/ »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Reggae Ska