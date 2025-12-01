The Earth is Blue as an Orange Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-07 16:30 – 18:00

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ Adulte, Etudiant, En famille

Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit en Ukraine. Poussée par sa passion du cinéma, elle fait de leur maison un plateau de tournage secret, un terrain d’aventures cinématographiques pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 http://www.lecinematographe.com