The English Class

Foncine-le-Haut Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 13:30:00

fin : 2026-02-11 15:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-17 2026-02-18

Atelier de vacances ludique (3 12 ans) autour de la langue anglaise et sur le thème de la magie de l’hiver. Explore, joue, bricole, goûte. .

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 00 37 72 macarenamolina@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement The English Class Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-02-05 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA