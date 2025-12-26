Thé et littérature Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny 50800 (France) Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Thé et littérature

Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny 50800 (France) 2 Rue Du Pont Chignon

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

2026-01-24

La Minoterie de Villedieu les Poêles et “Les ateliers du thé” vous invitent à un atelier thématique sur le Japon:

– présentation de 5 ouvrages d’auteurs français et japonais

– dégustations de thés japonais (sencha, matcha)

Passionnée passionnante, Camille vous partagera ses connaissances gustatives et littéraires avec grand professionnalisme.

Inscription au plus tard avant le mercredi 21 janvier.

Minimum de 5 personnes requis. .

+33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr

English : Thé et littérature

