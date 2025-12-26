Thé et littérature Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny 50800 (France) Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny 50800 (France) 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
2026-01-24
La Minoterie de Villedieu les Poêles et “Les ateliers du thé” vous invitent à un atelier thématique sur le Japon:
– présentation de 5 ouvrages d’auteurs français et japonais
– dégustations de thés japonais (sencha, matcha)
Passionnée passionnante, Camille vous partagera ses connaissances gustatives et littéraires avec grand professionnalisme.
Inscription au plus tard avant le mercredi 21 janvier.
Minimum de 5 personnes requis. .
Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny 50800 (France) 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr
