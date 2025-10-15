The Ex + Binidu La Barakason Rezé

The Ex + Binidu La Barakason Rezé mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 20:00 – 23:00

Gratuit : non 8€ à 18€

Né au coeur de l’explosion punk en 1979, le groupe incarne un esprit de liberté où tout semble possible. Précurseur du postpunk et maître de l’éthique Do It Yourself, The Ex a inspiré des figures emblématiques comme Sonic Youth ou Fugazi. Après plus de 2000 concerts dans 45 pays, ils débarquent à Rezé avec sous le bras, leur dernier album paru en avril 2025. Quel bonheur d’accueillir cette aventure musicale hors du commun !+ Binidu (1re partie)Nous voici face à un groupe qui sait s’y prendre avec les questions de rythmes, de mouvements et d’exploration des sens. Organiser le silence pour mieux comprendre le bruit, bâtir la paix pour mieux appréhender la fureur.

La Barakason Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/155-the-ex-binidu