THE EX – LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz

THE EX Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Le légendaire groupe néerlandais The Ex célèbre ses 45 ans de carrière et son 2000e concert, donné à travers 45 pays ! Le quatuor d’Amsterdam revient sur scène pour la première fois depuis leur pause en 2020, après avoir repris la composition l’automne dernier. Pionnier des cinquante dernières années, The Ex défie les genres en explorant un univers unique mêlant punk, free jazz, musiques éthiopienne et orientale. Né au cœur de l’explosion punk en 1979, le groupe incarne un esprit de liberté où tout semble possible — une philosophie qu’ils continuent d’appliquer avec audace. Précurseurs du post-punk et maîtres de l’éthique Do It Yourself, The Ex a inspiré des figures emblématiques comme Sonic Youth, Shellac ou Fugazi.TIMÜT, c’est un poivre acidulé qui se marie très bien avec la glace à la vanille et un trio punk no wave qui n’a pas peur des mélodies.

LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES 12 Rue des Trinitaires – 57000 Metz 57