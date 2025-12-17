The Ex + L’Etrangleuse LaPéniche Chalon-sur-Saône

The Ex + L’Etrangleuse

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

The Ex, groupe légendaire né en 1979 à Amsterdam, s’est formé au cœur des mouvements squatteurs et punks de la fin des années 70. Dès ses débuts, il incarne un esprit de liberté radical, où tout semble possible. Audacieux et visionnaire, le groupe n’a jamais cessé de se réinventer, explorant un univers musical sans frontières qui mêle punk, free jazz et musiques éthiopiennes et orientales. Chaque concert est une expérience intense, où frénésie sonore et inventivité se conjuguent pour offrir une immersion totale, alliant engagement politique et énergie brute. The Ex reste une référence internationale, symbole d’expérimentation et de liberté créative.

L’Étrangleuse, quatuor formé de harpe, djéli n’goni, basse et batterie, propose une musique unique qui oscille entre rock minimaliste et chanson polyphonique. Fondé par Mélanie Virot et Maël Salètes, rejoint par Anne Godefert et Léo Dumont, le groupe crée depuis 15 ans un univers poétique et imaginaire, où poésie, manifeste et musique se mêlent. Leur style, à la fois onirique et hypnotique, évoque The Ex et Brigitte Fontaine, alternant moments contemplatifs et transe psychédélique. Les concerts de L’Étrangleuse captivent d’abord par la rêverie, puis entraînent le public dans une danse frénétique et collective, offrant une expérience sonore et émotionnelle unique, qui transforme chaque représentation en voyage sensoriel et poétique. .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

