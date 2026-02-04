THE EXPATS JAM La Dame de Canton Paris

Bring your instrument, your voice or your smile to play and sing with us.

Available instruments :

Piano – drum – 2 mics – Bass.

Guitares : bring yours if you can / but people will share too.

We can plug any author instrument.

Everyone will be welcome to play in a cool atmosphere!

Pop, rock, oriental or any other kind of music is welcome.

The péniche sells drinks and great food—

My fellow French are of corse welcome to join; it’s a cool opportunity to meet the expats community and practice English .

Let’s jam on this beautiful péniche (barge) famous for its great music and artistic events.

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

