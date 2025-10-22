The Famous Quizz à Jus Yoko’s Moulins

The Famous Quizz à Jus Yoko’s Moulins mercredi 22 octobre 2025.

The Famous Quizz à Jus

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 19:00:00

fin : 2025-10-22 22:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Assiette salée et sucrée + une boisson + soirée quizz (culture générale).

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 69 99 26 yokos97rueallier@gmail.com

English :

Savoury and sweet platter + a drink + general knowledge quiz evening.

German :

Süßer und herzhafter Teller + ein Getränk + Quizabend (Allgemeinwissen).

Italiano :

Piatti salati e dolci + una bevanda + una serata a quiz (conoscenza generale).

Espanol :

Platos salados y dulces + una bebida + una velada de preguntas y respuestas (conocimientos generales).

L’événement The Famous Quizz à Jus Moulins a été mis à jour le 2025-10-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région