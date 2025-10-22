The Famous Quizz à Jus Yoko’s Moulins
The Famous Quizz à Jus Yoko’s Moulins mercredi 22 octobre 2025.
The Famous Quizz à Jus
Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 19:00:00
fin : 2025-10-22 22:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Assiette salée et sucrée + une boisson + soirée quizz (culture générale).
.
Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 69 99 26 yokos97rueallier@gmail.com
English :
Savoury and sweet platter + a drink + general knowledge quiz evening.
German :
Süßer und herzhafter Teller + ein Getränk + Quizabend (Allgemeinwissen).
Italiano :
Piatti salati e dolci + una bevanda + una serata a quiz (conoscenza generale).
Espanol :
Platos salados y dulces + una bebida + una velada de preguntas y respuestas (conocimientos generales).
L’événement The Famous Quizz à Jus Moulins a été mis à jour le 2025-10-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région