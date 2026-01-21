The Famous Quizz à Jus n°6 Yoko’s Moulins

The Famous Quizz à Jus n°6

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:30:00

fin : 2026-02-26 22:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Quizz de culture générale par équipe avec une planche salé/sucré par équipe et une boisson offerte

.

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 69 99 26 yokos97rueallier@gmail.com

English :

General knowledge quiz per team with a savoury/sweet board per team and a complimentary drink

