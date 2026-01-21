The Famous Quizz à Jus n°6 Yoko’s Moulins
The Famous Quizz à Jus n°6 Yoko's Moulins jeudi 26 février 2026.
The Famous Quizz à Jus n°6
Yoko's 97 rue d'Allier Moulins Allier
Tarif : 10 EUR
19:30:00
22:00:00
2026-02-26
Quizz de culture générale par équipe avec une planche salé/sucré par équipe et une boisson offerte
Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 69 99 26 yokos97rueallier@gmail.com
English :
General knowledge quiz per team with a savoury/sweet board per team and a complimentary drink
