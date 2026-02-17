The Fiery Furnaces en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

The Fiery Furnaces en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/wd2efdec43f2

THE FIERY FURNACES

The Fiery Furnaces, fruit d’une longue collaboration entre Eleanor et Matthew Friedberger, frère et sœur, se reforme pour une série de concerts en duo épuré. Réputé pour ses paroles denses et allusives et ses compositions formellement inventives, le groupe occupe une place unique dans le paysage de la pop expérimentale. Loin de mépriser la sentimentalité, cette réunion est toutefois moins une reprise nostalgique qu’une continuation de leur interrogation sur la forme musicale, la culture musicale, la narration et la mémoire.

Formé à New York en 2000, le groupe a signé chez Rough Trade Records et a sorti huit albums acclamés par la critique entre 2003 et 2009, tout en effectuant de nombreuses tournées en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Parmi leurs concerts les plus marquants, citons le Radio City Music Hall (2004), All Tomorrow’s Parties (2004, 2006, 2010), Coachella Valley Music & Arts Festival (2005), Bonnaroo Music & Arts Festival (2008), Primavera Sound Barcelona (2010), Pitchfork Music Festival Chicago (2021), Le Guess Who? (2025).

L’année dernière, le groupe a réédité son album phare Blueberry Boat en édition limitée deluxe gatefold 2LP avec le titre bonus « Far Away ». Cette année marque le 20e anniversaire de leur album Bitter Tea et le groupe le célèbre avec une toute première édition cassette. Ils prévoient de continuer à réimaginer, retravailler et enrichir leur répertoire, tant en live que dans le cadre d’une nouvelle série d’enregistrements intitulée « Σκίτσα » (Sketches).

https://thefieryfurnaces.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/fiery_furnaces/

Vendredi 24 Avril 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• 26,27€ en prévente

Ouverture de la billetterie le 16 février à 10h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

SUPERSONIC RECORDS

9 Bis Rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

