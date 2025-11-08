THE FIRST WORD OF THE FIRST POEM OF THE FIRST COLLECTION IS BASKET Maison de Quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre
THE FIRST WORD OF THE FIRST POEM OF THE FIRST COLLECTION IS BASKET
Maison de Quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Spectacle d’Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
À partir du tanka, forme courte de poésie japonaise, qui révèle quelque chose qui jusqu’alors demeurait invisible ou inconnu : une émotion, une sensation, un désir, un fantasme , les deux anciennes complices à l’école PARTS à Bruxelles, proposent avec humour et légèreté une performance quantique sur l’invisible et le spectaculaire, l’indicible et le dicible… .
Maison de Quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net
Show by Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
Aufführung von Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
Spettacolo di Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
Espectáculo de Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
