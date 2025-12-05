The first word of the first poem of the first collection is basket TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 21:00 – 22:00

Gratuit : non de 8 € à 18 € de 8 € à 18 € Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Danse/Performance Un spectacle présenté en partenariat avec Honolulu, dans le cadre du festival Le Grand Huit – Pièces, danses, performances. Le tanka, forme courte de la poésie japonaise, devient le prétexte d’un jeu malicieux pour deux performeuses autour de la traduction des émotions, sensations, souvenirs, désirs ou fantasmes qui les traversent sur scène. Deux performeuses, devenues poétesses, manient l’art du tanka, 31 syllabes qui forment un poème japonais dont l’objet est de révéler quelque chose qui jusqu’à alors demeurait invisible ou inconnue : une émotion, une sensation, un désir, un fantasme. Face à nous, l’invisible apparaît et devient présent. Les mots sont dits, scandés, criés avec malice, l’anglais se heurte au français, les deux langues jouent entre elles, les phrases en deviennent burlesque et mettent à nu la question de l’amitié et des relations. Que reste-t-il de l’histoire commune d’Ondine et Kotomi 20 ans après leur rencontre ? Un spectacle de et avec Ondine Cloez & Kotomi Nishiwaki Tout public à partir de 15 ans Durée : 1h Coréalisation TU / Festival le Grand HUIT – Honolulu

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/