THE FLAMINGOS + GHOST TRACK SOIRÉE COVER Vendargues vendredi 28 novembre 2025.
Lieu-dit Les Portes Domitiennes Vendargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Ouverture des portes 19h30 A L’AFFICHE: 20H30 The Flamingos Let groove be
David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel et Wesley vous emmène vers un monde funky ! reprises a (re)découvrir sans modération
21H30 Ghost track C’est du rock ! C’est un trip ! Ça te happe ! Que dis-je ça te happe, ça te désarticule !
Une Soirée Riche en Convivialité
L’événement débute dès 19h30 avec un apéro dinatoire
En parallèle, une ambiance musicale est assurée par la playlist NOTYOURFAN My RADIO pour mettre tout le monde dans l’ambiance dès l’entrée.
Soirée Diffusés en Direct La soirée sera retransmise en direct sur la page officielle d’ALIVE My TV, et leurs réseaux sociaux.
Informations Pratiques Entrée libre Pas besoin de réservation, venez comme vous êtes ! .
Lieu-dit Les Portes Domitiennes Vendargues 34740 Hérault Occitanie +33 4 65 84 59 49 contact@alivemystudio.com
English :
Doors open at 7:30 p.m. DISPLAY: 8:30 p.m.: The Flamingos Let groove be
David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel and Wesley take you to a funky world! covers to be (re)discovered without moderation!
German :
Türöffnung 19.30 Uhr A L’AFFICHE: 20.30 Uhr: The Flamingos Let groove be
David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel und Wesley entführen Sie in eine funky Welt! covers to (re)discover without moderation
Italiano :
Apertura porte alle ore 19.30 IN PROSPETTIVA: ore 20.30: The Flamingos Let groove be
David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel e Wesley vi portano in un mondo di cover funk! da (ri)scoprire senza moderazione
Espanol :
Apertura de puertas a las 19.30 h EN PANTALLA: 20.30 h: The Flamingos Let groove be
David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel y Wesley te llevan a un mundo de funk! covers para (re)descubrir sin moderación
L’événement THE FLAMINGOS + GHOST TRACK SOIRÉE COVER Vendargues a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT MONTPELLIER