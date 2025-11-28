THE FLAMINGOS + GHOST TRACK SOIRÉE COVER Vendargues

THE FLAMINGOS + GHOST TRACK SOIRÉE COVER

Ouverture des portes 19h30 A L’AFFICHE: 20H30 The Flamingos Let groove be

David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel et Wesley vous emmène vers un monde funky ! reprises a (re)découvrir sans modération

21H30 Ghost track C’est du rock ! C’est un trip ! Ça te happe ! Que dis-je ça te happe, ça te désarticule !

Une Soirée Riche en Convivialité

L’événement débute dès 19h30 avec un apéro dinatoire

En parallèle, une ambiance musicale est assurée par la playlist NOTYOURFAN My RADIO pour mettre tout le monde dans l’ambiance dès l’entrée.

Soirée Diffusés en Direct La soirée sera retransmise en direct sur la page officielle d’ALIVE My TV, et leurs réseaux sociaux.

Informations Pratiques Entrée libre Pas besoin de réservation, venez comme vous êtes ! .

Lieu-dit Les Portes Domitiennes Vendargues 34740 Hérault Occitanie +33 4 65 84 59 49 contact@alivemystudio.com

English :

Doors open at 7:30 p.m. DISPLAY: 8:30 p.m.: The Flamingos Let groove be

David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel and Wesley take you to a funky world! covers to be (re)discovered without moderation!

German :

Türöffnung 19.30 Uhr A L’AFFICHE: 20.30 Uhr: The Flamingos Let groove be

David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel und Wesley entführen Sie in eine funky Welt! covers to (re)discover without moderation

Italiano :

Apertura porte alle ore 19.30 IN PROSPETTIVA: ore 20.30: The Flamingos Let groove be

David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel e Wesley vi portano in un mondo di cover funk! da (ri)scoprire senza moderazione

Espanol :

Apertura de puertas a las 19.30 h EN PANTALLA: 20.30 h: The Flamingos Let groove be

David, Alix, Cécile, Liv, Alain, Michel y Wesley te llevan a un mundo de funk! covers para (re)descubrir sin moderación

