The Floor is lava – Exposition des Diplômé·es 2026 École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes samedi 4 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Accompagné·es par Léo Bioret, commissaire, critique d’art et chargé d’accompagnement pour l’agence AMAC.Une occasion exceptionnelle de découvrir les créations des ex étudiant·es fraichement diplomé·es de l’école !L’exposition fait partie de l’évenement All Over 2026 où 2 autres expositions sont présentées en simultané de L’Océan comme méthode et Rodas dos encantados, Pour ceux qui n’ont pas de langage mais des sons d’Euridice Zaituna Kala.Plus d’informations sur https://beauxartsnantes.fr/

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200



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