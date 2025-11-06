The Flotomonth Floréal Belleville PARIS

THE FLOTOMONTH — Un mois dédié à la photographie contemporaine

En novembre, The FlotoMonth met à l’honneur la photographie contemporaine à travers un mois complet d’expositions, de rencontres et de présentations de livres et tirages photo.

L’événement réunit artistes, éditeurs et photographes autour d’une programmation variée, explorant la création photographique sous toutes ses formes.

Chaque projet sera annoncé et détaillé dans les prochaines semaines.

Identité visuelle & graphisme : @lounahumbert

100% PHOTO PRINTS & BOOKS — ALL NOVEMBER

Du mercredi 26 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mercredi

de 18h00 à 21h30

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h00 à 21h30

Du jeudi 20 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

jeudi

de 18h00 à 21h30

Du mercredi 12 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mercredi

de 18h00 à 21h30

Du jeudi 06 novembre 2025 au dimanche 09 novembre 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

jeudi

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Floréal Belleville 43 rue des Couronnes, 75020 PARIS 75020 PARIS

https://www.instagram.com/p/DQHfBUNDJjj/?img_index=1 +33143619466 floreal.belleville@gmail.com