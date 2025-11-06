The Flotomonth Floréal Belleville PARIS
THE FLOTOMONTH — Un mois dédié à la photographie contemporaine
En novembre, The FlotoMonth met à l’honneur la photographie contemporaine à travers un mois complet d’expositions, de rencontres et de présentations de livres et tirages photo.
L’événement réunit artistes, éditeurs et photographes autour d’une programmation variée, explorant la création photographique sous toutes ses formes.
Chaque projet sera annoncé et détaillé dans les prochaines semaines.
Restez connectés pour découvrir la programmation complète et les actualités du mois.
Du mercredi 26 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
mercredi
de 18h00 à 21h30
Le mardi 25 novembre 2025
de 18h00 à 21h30
Du jeudi 20 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :
vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
jeudi
de 18h00 à 21h30
Du mercredi 12 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
mercredi
de 18h00 à 21h30
Du jeudi 06 novembre 2025 au dimanche 09 novembre 2025 :
vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
jeudi
de 18h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Floréal Belleville 43 rue des Couronnes, 75020 PARIS 75020 PARIS
https://www.instagram.com/p/DQHfBUNDJjj/?img_index=1 +33143619466 floreal.belleville@gmail.com