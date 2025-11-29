THE FLYING BONES BROCÉLIANDE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 22:30 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

The Flying Bones, duo rock/garage minimaliste rennais, mêle rock psychédélique, math rock et zouk/rock. Avec batterie, guitare et effets, ils offrent une expérience généreuse et énergique. Adaptables, ils jouent aussi bien dans la rue que dans des cafés-concerts délirants, incarnant un son brut et captivant.InstaVidéoPour cette 23ème édition de Bar-Bars, le Brocéliande vous conseille d’échauffer vos hanches pour profiter d’une programmation boogie, Rock’n’roll, sixties et électro percusive !Attention, une queue-leuleu peut en cacher une autre. Retrouvez aussi, et comme toujours, une belle sélection de vins naturels, bières locales et cuisine inventive dans votre troquet préféré !

