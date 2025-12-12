The Flying Monkeys SUPERSONIC Paris

THEM FLYING MONKEYS (22h00)

(Post punk – Only Lovers Records – Lisbon, PRT)

Originaire de Sintra, au Portugal, le groupe Them Flying Monkeys s’est taillé une place à part dans la scène alternative européenne grâce à son mélange féroce d’urgence post-punk et d’atmosphère néo-psychédélique. Réputé pour son rock mélodique précis et ses performances live électrisantes, le quintette a évolué depuis ses débuts DIY pour devenir l’un des groupes les plus ambitieux et les plus exportables du Portugal.

Leur dernier album, Best Behavior (2025), marque un nouveau chapitre audacieux, une œuvre expansive et confiante qui fusionne leurs fondements rock avec une touche électronique audacieuse.

En live, Them Flying Monkeys est une pure catharsis, imprévisible mais précis, une collision entre mélodie et distorsion, beauté et mordant. C’est cette tension et leur refus de rester immobiles qui font de Them Flying Monkeys l’un des groupes de rock les plus excitants de la nouvelle vague portugaise.

Leur prochain single, Big Boy, sortira le 21 novembre et introduit une nouvelle dimension frappante à leur évolution. Produit et mixé par Jeremy R. G. Snyder (IDLES, Fontaines D.C., Sprints, Gilla Band), Big Boy plonge profondément dans le côté brut et agité du passage à l’âge adulte. Il capture le moment entre la jeunesse et la responsabilité, où le bruit rencontre la vulnérabilité et où faire semblant devient une question de survie.

Les 3 influences : The Normal, Model/Actriz & Donna Haringwey

https://themflyingmonkeys.bandcamp.com/album/best-behavior

https://www.youtube.com/c/ThemFlyingMonkeys

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 13 Décembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Viagra Boys, Fat White Family & Bodega

Le mardi 13 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-14T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T19:00:00+02:00_2026-01-13T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6vDivOBEK https://fb.me/e/6vDivOBEK