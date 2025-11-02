Thé Folk Centre Socio-culturel Lacroix-sur-Meuse
Thé Folk Centre Socio-culturel Lacroix-sur-Meuse dimanche 2 novembre 2025.
Thé Folk
Centre Socio-culturel 28A Rue du Général De Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Thé folk, animé par des danseurs et des danseuses de folk.
Entrée 6 € (gratuit pour les moins de 16 ans).
Pâtisseries et boissons sur place.Tout public
Centre Socio-culturel 28A Rue du Général De Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 09 89 24 30
English :
Folk tea with folk dancers.
Admission: 6? (free for under-16s).
Pastries and drinks on sale.
German :
Folk-Tee, angeleitet von Folk-Tänzern und -Tänzerinnen.
Eintritt: 6 ? (kostenlos für Kinder unter 16 Jahren).
Gebäck und Getränke vor Ort.
Italiano :
Tè folkloristico con danzatori folkloristici.
Ingresso: 6 euro (gratuito per i minori di 16 anni).
Sono disponibili pasticcini e bevande.
Espanol :
Té folclórico con bailarinas folclóricas.
Entrada: 6 € (gratis para menores de 16 años).
Pasteles y bebidas disponibles.
