Thé Folk Centre Socio-culturel Lacroix-sur-Meuse

Thé Folk

Centre Socio-culturel 28A Rue du Général De Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 14:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

Thé folk, animé par des danseurs et des danseuses de folk.

Entrée 6 € (gratuit pour les moins de 16 ans).

Pâtisseries et boissons sur place.Tout public

Centre Socio-culturel 28A Rue du Général De Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 09 89 24 30

English :

Folk tea with folk dancers.

Admission: 6? (free for under-16s).

Pastries and drinks on sale.

German :

Folk-Tee, angeleitet von Folk-Tänzern und -Tänzerinnen.

Eintritt: 6 ? (kostenlos für Kinder unter 16 Jahren).

Gebäck und Getränke vor Ort.

Italiano :

Tè folkloristico con danzatori folkloristici.

Ingresso: 6 euro (gratuito per i minori di 16 anni).

Sono disponibili pasticcini e bevande.

Espanol :

Té folclórico con bailarinas folclóricas.

Entrada: 6 € (gratis para menores de 16 años).

Pasteles y bebidas disponibles.

