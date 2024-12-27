The French VW Bus Meeting Le Bourg Chérizet
The French VW Bus Meeting Le Bourg Chérizet vendredi 21 août 2026.
The French VW Bus Meeting
Le Bourg Domaine des Trois Lacs Chérizet Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Le plus grand rassemblement de Combi et Transporter VW d’Europe avec concerts tous les soirs.
Programmation disponible sur le site internet.
Dates à confirmer et programme 2026 à venir… .
Le Bourg Domaine des Trois Lacs Chérizet 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@frenchvwbusmeeting.fr
English : The French VW Bus Meeting
German : The French VW Bus Meeting
