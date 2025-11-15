The Glorious Gospel Singers en Concert Eglise de Magny-Vernois Magny-Vernois

The Glorious Gospel Singers en Concert

Eglise de Magny-Vernois 1 Rue de l’Église Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Le groupe de musique The Glorious Gospel Singers sera en concert à l’église de Magny-Vernois le samedi 15 novembre ! .

Eglise de Magny-Vernois 1 Rue de l’Église Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 00 60 67

English : The Glorious Gospel Singers en Concert

German : The Glorious Gospel Singers en Concert

Italiano :

Espanol :

L’événement The Glorious Gospel Singers en Concert Magny-Vernois a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE