The Glorious Gospel Singers en Concert Eglise de Magny-Vernois Magny-Vernois
The Glorious Gospel Singers en Concert Eglise de Magny-Vernois Magny-Vernois samedi 15 novembre 2025.
The Glorious Gospel Singers en Concert
Eglise de Magny-Vernois 1 Rue de l’Église Magny-Vernois Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15 21:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Le groupe de musique The Glorious Gospel Singers sera en concert à l’église de Magny-Vernois le samedi 15 novembre ! .
Eglise de Magny-Vernois 1 Rue de l’Église Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 00 60 67
English : The Glorious Gospel Singers en Concert
German : The Glorious Gospel Singers en Concert
Italiano :
Espanol :
L’événement The Glorious Gospel Singers en Concert Magny-Vernois a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE