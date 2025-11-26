THE GOOD DRIFT MARIETTA Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 20:30 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

THE GOOD DRIFT**, la force tranquille_Née de trois musiciens d’horizons musicaux différents et désireux de créer une musique aux sonorités riches et personnelles, la musique de **The Good Drift est à la fois intime et universelle.S’inspirant du périple en solitaire de Donald Crowhurst lors de la Golden Globe Race de 1969, elle est une invitation à explorer l’équilibre délicat entre contraste et harmonie, chaos et sérénité._The Good Drift, la force tranquilleBandcamp

MARIETTA Nantes 44200