THE GOOD DRIFT MARIETTA Nantes mercredi 26 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 20:30 – 21:30
Gratuit : oui Tout public
THE GOOD DRIFT**, la force tranquille_Née de trois musiciens d’horizons musicaux différents et désireux de créer une musique aux sonorités riches et personnelles, la musique de **The Good Drift est à la fois intime et universelle.S’inspirant du périple en solitaire de Donald Crowhurst lors de la Golden Globe Race de 1969, elle est une invitation à explorer l’équilibre délicat entre contraste et harmonie, chaos et sérénité._The Good Drift, la force tranquilleBandcamp
MARIETTA Nantes 44200