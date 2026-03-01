The Good Event 8ème édition Metz

The Good Event 8ème édition

CCI DE LA MOSELLE PLACE RAYMOND MONDON Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Pour cette 8ème édition, plus de 30 créateurs et artisans locaux se réunissent à la CCI de Metz pour une journée dédiée à la création artisanale et au savoir-faire local.

Bijoux, papeterie, textile, décoration d’intérieur, cosmétiques naturels, luminaires, gourmandises… Une sélection pointue de talents de la région vous attend pour découvrir des pièces uniques, échanger avec les créateurs et dénicher de belles idées.

Organisé par l’association messine The Good Event, l’événement met à l’honneur l’économie créative locale dans une ambiance conviviale et inspirante.

Au programme

• Plus de 30 exposants locaux

• Des créations artisanales originales

• Quelques surprises tout au long de la journée

• Un moment chaleureux pour célébrer l’arrivée du printemps

Cet événement est organisé en partenariat avec la CCI de la Moselle, Le Triangle Impérial, Tête d’Affiche et Lillet.

Venez rencontrer les créateurs, découvrir leurs univers et soutenir la création locale !Tout public

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CCI DE LA MOSELLE PLACE RAYMOND MONDON Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 95 19 20 97 associationthegoodevent@gmail.com

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English :

For this 8th edition, more than 30 local designers and craftsmen gather at the Metz CCI for a day dedicated to craft creation and local know-how.

Jewelry, stationery, textiles, interior decoration, natural cosmetics, lighting, gourmet treats? A fine selection of local talent awaits you to discover unique pieces, chat with designers and unearth great ideas.

Organized by the Metz-based association The Good Event, the event showcases the local creative economy in a friendly and inspiring atmosphere.

On the program:

? Over 30 local exhibitors

? Original craft creations

? A few surprises throughout the day

? A warm moment to celebrate the arrival of spring

This event is organized in partnership with the CCI de la Moselle, Le Triangle Impérial, Tête d?Affiche and Lillet.

Come and meet the designers, discover their worlds and support local creativity!

L’événement The Good Event 8ème édition Metz a été mis à jour le 2026-03-13 par AGENCE INSPIRE METZ