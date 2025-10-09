The Good, The Bad, Me and Morricone Roubaix

The Good, The Bad, Me and Morricone

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Plongez dans l’univers captivant des duels mythiques du cinéma avec _The Good, The Bad, Me and Morricone_, un concert exceptionnel célébrant Ennio Morricone et d’autres légendes de la musique de film. Ce spectacle revisite magistralement les affrontements emblématiques entre cow-boys et indiens, police et mafia, bien et mal.

L’Orchetre symphonique national danois, sous la direction de Pascal Peiffer, interprète avec virtuosité les thèmes cultes de classiques tels que _Mission_ (1986), _Danse avec les loups_ (1990), _Rivière sans retour_ (1954), _Le Parrain_ (1972) ou _Il était une fois dans l’Ouest_ (1968). La confrontation musicale mêle l’esprit du Far West aux tensions urbaines new-yorkaises, donnant vie à la magie du cinéma grâce à la richesse sonore d’un orchestre d’exception.

En hommage aux chefs-d’œuvre de Sergio Leone, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese ou Quentin Tarantino, la soirée met à l’honneur non seulement Morricone mais aussi Nino Rota, Bernard Herrmann et Sonny Bono. Un voyage musical grandiose où chaque note évoque des scènes cultes et des émotions intemporelles.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Immerse yourself in the captivating world of mythical film duels with _The Good, The Bad, Me and Morricone_, an exceptional concert celebrating Ennio Morricone and other film music legends. The show masterfully revisits the iconic clashes between cowboys and Indians, police and mafia, good and evil.

The Danish National Symphony Orchestra, conducted by Pascal Peiffer, virtuosically interprets cult themes from such classics as _Mission_ (1986), _Dance with Wolves_ (1990), _River of No Return_ (1954), _The Godfather_ (1972) and _Once Upon a Time in the West_ (1968). The musical confrontation blends the spirit of the Wild West with the urban tensions of New York, bringing the magic of the cinema to life with the rich sound of an exceptional orchestra.

In tribute to the masterpieces of Sergio Leone, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese and Quentin Tarantino, the evening features not only Morricone, but also Nino Rota, Bernard Herrmann and Sonny Bono. A grandiose musical voyage in which every note evokes cult scenes and timeless emotions.

L’événement The Good, The Bad, Me and Morricone Roubaix a été mis à jour le 2025-10-09 par Hauts-de-France Tourisme