The Grandmaster Cinéma Max Linder Panorama Paris
The Grandmaster Cinéma Max Linder Panorama Paris samedi 21 février 2026.
Redécouvrez
le chef d’oeuvre de Wong Kar Wai dans une nouvelle version, en
avant-première le samedi 21 février à 11h30 au Max Linder Panorama ! Une
séance présentée par Mathieu Guilloux.
Ouverture des portes à 11H00 avec vente de DVD sur place !
Résume : Chine, 1936. Désigné par le Grand Maître Baosen pour lui
succéder à la tête de l’Ordre des Arts Martiaux, Ip Man, maître
légendaire de Wing Chun (Kung Fu), doit affronter un à un les plus
grands maîtres du kung-fu. Tiraillé entre un amour impossible avec
Gong-er, la fille du Grand Maître et l’occupation japonaise qui plonge
le pays dans le chaos, Ip Man va forger pendant 20 ans, combat après
combat, sa propre légende.
Découvrez en avant-première la version longue du chef d’oeuvre au Wong Kar Wai.
Le samedi 21 février 2026
de 11h00 à 14h00
payant
Tarif unique : 7€
(cartes illimitées acceptées)
Public jeunes et adultes.
Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris
