The Grandmaster Cinéma Max Linder Panorama Paris

Redécouvrez

le chef d’oeuvre de Wong Kar Wai dans une nouvelle version, en

avant-première le samedi 21 février à 11h30 au Max Linder Panorama ! Une

séance présentée par Mathieu Guilloux.

Ouverture des portes à 11H00 avec vente de DVD sur place !

Résume : Chine, 1936. Désigné par le Grand Maître Baosen pour lui

succéder à la tête de l’Ordre des Arts Martiaux, Ip Man, maître

légendaire de Wing Chun (Kung Fu), doit affronter un à un les plus

grands maîtres du kung-fu. Tiraillé entre un amour impossible avec

Gong-er, la fille du Grand Maître et l’occupation japonaise qui plonge

le pays dans le chaos, Ip Man va forger pendant 20 ans, combat après

combat, sa propre légende.

Découvrez en avant-première la version longue du chef d’oeuvre au Wong Kar Wai.

Le samedi 21 février 2026

de 11h00 à 14h00

payant

Tarif unique : 7€

(cartes illimitées acceptées)

Public jeunes et adultes.

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris



