THE GREAT OLD ONES 1 GROUPE – SECRET PLACE St Jean De Vedas

THE GREAT OLD ONES 1 GROUPE Début : 2025-10-22 à 18:45. Tarif : – euros.

La TAF & BOOMERANG présentent THE GREAT OLD ONES 1 GROUPE – Mercredi 22 Octobre 2025 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – 20€THE GREAT OLD ONES :Originaires de Bordeaux Musique sombre et extrême, sons ambiants et atmosphériques. Bordeaux, France.« Ce qui peut mentir éternellement n’est pas mort, et avec d’étranges éons, même la mort peut mourir » H.P. LOVECRAFThttps://www.facebook.com/thegreatoldoneshttps://www.youtube.com/channel/UCEvJcs0YwirIQ2DLDFXj2sQINFOS INDISPENSABLES :?? HAPPY HOUR de 19h à 20h? Heineken :Demi (25cl) = 3€Pinte (50cl) = 4.50€? Soda au verre :Coca, Orangina, Limonade, Ice-Tea (25cl) : 1€?? Food Truck? Aligot saucisse ou jambon de pays ? Planche Aligot Farçou? Planche de charcuterie d’Aveyron ( Rosette, Jambon cru, Galabard, Saucisse sèche, Fricandeau,, Rillette, Terrine, Friton .. ) Bousquet Viande livraison hebdomadaire? Planche de fromages ( 6 sortes / Chèvre, brie, bleue, cantal, brebis, … ) avec pain spéciaux? Las Vedas Burger (viande l’Aubrac 150grammes – Bousquet Viande livraison hebdomadaire)? Las Vedas Cheese Burger (viande l’Aubrac 150grammes – Bousquet Viande livraison hebdomadaire)? Farçou? Salade Bo Bun? Salade Bo Bun Végétarienne? Salade Caesar? Frites ( 5 sauces aux choix )? Salade de fruits maison? Glaces- Sélection de vins De la CAVES DES ARCEAUXVenir à la SECRET PLACE !Tram & Bus / Voiture / CovoiturageTram & Bus1??Tram Ligne 2 ?? Saint-Jean-de-Védas?? à Saint-Jean-le-sec Ligne de Bus n°32 ??Garcia Lorca?? arrêt La Lauze .2??Tram Ligne 2 ?? Sabine?? à Sabine Ligne de Bus n°102 (Hérault Transport) ?? Sète?? arrêt Terre Neuve .?? 5min de marche : monter rue Hélène Boucher puis rue Saint ExupéryLa NavetteTram Ligne 2 ?? Saint-Jean-de-Védas?? à La Condamine En VoitureZone Industrielle de la Lauze25 Rue St Exupéry,34430 Saint-Jean-de-VédasCovoituragePostez vos annonces sur Facebook :Groupe TAF/Secret PlaceÉvènement du concertPensez à Blablacar !

SECRET PLACE 25 RUE ST EXUPERY 34430 St Jean De Vedas 34