The Gremmie à Meltingpotes Meltingpotes Dole

The Gremmie à Meltingpotes Meltingpotes Dole samedi 23 août 2025.

The Gremmie à Meltingpotes

Meltingpotes 42 Grande Rue Dole Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 19:30:00

fin : 2025-08-23 22:00:00

Date(s) :

2025-08-23

The Gremmie (guitare) and The Luckie (saxophone) vous embarquent sur la vague des 60’s de la cote californienne en vous interpretant des classiques de la Surf Music. Ambiance à la Pulp Fiction, ils vous feront danser le twist et le rock n roll. .

Meltingpotes 42 Grande Rue Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 34 44 82 contact@meltingpotesdole.fr

English : The Gremmie à Meltingpotes

German : The Gremmie à Meltingpotes

Italiano :

Espanol :

L’événement The Gremmie à Meltingpotes Dole a été mis à jour le 2025-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE