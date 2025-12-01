The Gros Marché Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Le rendez-vous des chineur·euses, des explorateur·rices de curiosités et des amoureux·ses de création indépendante revient pour une nouvelle édition festive à Communale St-Ouen.

Pendant deux jours, la Place des Fêtes se transforme en un grand marché créatif :

bijoux de créateur·ices, vintage, vêtements et accessoires seconde main, dentisterie décorative, tattoo, cartomancie, céramiques, illustrations, upcycling…

Un concentré de talents où chaque stand raconte une histoire, où l’on fouille, découvre, rencontre, et repart avec un objet unique ou plusieurs.

Cette édition met en avant l’artisanat, les initiatives locales et la création indépendante, dans un esprit chaleureux et accessible, fidèle à l’ADN de Communale St-Ouen : faire vivre un lieu où se rencontrent cultures, pratiques et imaginaires.

Le marché festif dédié aux créateur·ices, au vintage et au fait-main revient à Communale St-Ouen pour une nouvelle édition pleine de trouvailles.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 10h00 à 17h00

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

