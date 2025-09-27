The Guy Who Didn’t Like Musicals MPAA/Saint-Germain Paris

The Guy Who Didn’t Like Musicals MPAA/Saint-Germain Paris samedi 27 septembre 2025.

Paul n’aime pas les comédies musicales. Pire, c’est ce qu’il déteste le

plus au monde. Alors quand son entourage se met mystérieusement à

chanter et danser sans raison, et que cet horrible comportement semble

se propager dangereusement, son quotidien va devenir un véritable

cauchemar. D’où vient ce virus d’une origine inconnue ? Qui pourra aider

Paul et ses ami·es à l’arrêter ? Venez le découvrir sur scène… en

essayant de ne pas vous y faire contaminer !

Créée par la troupe américaine Starkid en 2018, The Guy Who Didn’t Like Musicals

est adaptée pour la première fois officiellement en France ! Entre

comédie et horreur, il s’en passe des choses dans la ville de

Hatchetfield… Musique live, théâtre, chant et danse vous feront

plonger dans l’univers loufoque et déjanté de la pièce de Starkid, façon

Holy Sheep! Musicals.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

À Hatchetfield, entrer dans la danse, c’est ne jamais en sortir.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

Le samedi 27 septembre 2025

de 19h30 à 21h30

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T22:30:00+02:00

fin : 2025-09-28T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T19:30:00+02:00_2025-09-27T21:30:00+02:00;2025-09-28T16:00:00+02:00_2025-09-28T18:00:00+02:00

MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs