The Halloween Party Ball IV / COMPLET La Gaîté Lyrique Paris

The Halloween Party Ball IV / COMPLET La Gaîté Lyrique Paris dimanche 2 novembre 2025.

On ne les présente plus : l’icône du voguing américain Jack Gorgeous Gucci et la légende du voguing Vinii Revlon s’allient à nouveau pour invoquer the Halloween Party Ball IV ! Halloween + Ballroom : la potion est explosive. Voguing witches, duckwalking vampires, zombies in high heels, … les créatures et les extravagances se succèdent dans un défile digne des enfers.

Présenté par The legendary Vinii Revlon & The Icon Jack Mizrahi

Gorgeous Gucci

Premier danseur en Europe à obtenir le titre de “Legend”, figure majeure de la scène ballroom française, Vinii Revlon initie le grand public au voguing en montant sur la scène de l’Opéra Bastille, ou encore sur le parvis de l’Élysée pour un événement resté dans les annales… Il est membre fondateur du Studio HMU, et s’investit bien sûr dans l’organisation de nombreux événements, notamment à la Gaîté Lyrique.

De son côté, Jack Gorgeous Gucci est un vétéran de la scène Ballroom New Yorkaise, où il brille depuis presque 30 ans ! Connu comme « la voix de la scène Ballroom », il a animé de nombreux balls un peu partout en réinventant les codes et les formats. Mais c’est aussi en s’engageant auprès de la communauté LGBT+ que Jack Gorgeous Gucci est devenu une icône absolue dans le monde du voguing.

Voguing @ Gaîté Lyrique

Depuis 2016, la Gaîté Lyrique explore et met en valeur la diversité des danses de club et de leurs communautés, ainsi que la multiplicité des corps et la vitalité des patrimoines chorégraphiques. Electro, voguing, krump, house, jumpstyle, afro, dancehall, waacking… Autrefois pratiquées en huis clos, hors des radars de la culture majoritaire, ces danses urbaines résonnent aujourd’hui avec les combats de l’époque et l’engagement des nouvelles générations, entre prises de parole online et offline, tutos Youtube et défis sur Tiktok, battles improvisés et grandes compétitions internationales.

Côté voguing, la Gaîté Lyrique est devenue, en quelques années, un lieu emblématique de la scène ballroom en Europe. Elle s’enflamme au rythme de battles et de gestuelles, de danse et de mode, de postures et d’impostures, en interrogeant au passage les normes sociales et identitaires soulevées par cette culture. Elle accueille ainsi la communauté voguing toute l’année lors de résidences ou de balls, et s’engage à lui fournir un espace safe et festif tout en promouvant une culture dont le public grandit avec les années.

La scène ballroom internationale se réunit pour son ball mythique à la Gaîté Lyrique : prêt·es à vous envoûter, les meilleurs danseurs et danseuses de voguing se donnent rendez-vous pour Halloween. Un trophée… ou un sort !

Le dimanche 02 novembre 2025

de 16h00 à 23h00

payant

COMPLET

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-02T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-03T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-02T16:00:00+02:00_2025-11-02T23:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/evenement/the-halloween-party-ball-iv