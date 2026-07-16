THE HAUNTED YOUTH｜Bien Public – 21/11/26, Bien Public, Bordeaux
samedi 21 novembre 2026 · Bien Public · Bordeaux
Informations pratiques
THE HAUNTED YOUTH｜Bien Public – 21/11/26 Samedi 21 novembre, 20h00 Bien Public Gironde
18,20€ tarif Carte Jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00
The Haunted Youth – le groupe porté par Joachim Liebens – est peut-être la plus grande sensation indie rock belge de ces dernières années.
Après que leur premier album salué par la critique, « Dawn of the Freak », a conquis l’Europe, leur album très attendu, « Boys Cry Too », est sorti le 8 mai 2026.
Bien Public 68 quai Deschamps, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez The Haunted Youth en concert au Bien Public, à Bordeaux, le 21 novembre 2026.
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