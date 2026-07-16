UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

THE HAUNTED YOUTH｜Bien Public – 21/11/26, Bien Public, Bordeaux

samedi 21 novembre 2026 · Bien Public · Bordeaux

THE HAUNTED YOUTH｜Bien Public – 21/11/26, Bien Public, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Bien Public
Adresse
68 quai Deschamps, Bordeaux
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
18,20€ tarif Carte Jeune

THE HAUNTED YOUTH｜Bien Public – 21/11/26 Samedi 21 novembre, 20h00 Bien Public Gironde

18,20€ tarif Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

The Haunted Youth – le groupe porté par Joachim Liebens – est peut-être la plus grande sensation indie rock belge de ces dernières années.
Après que leur premier album salué par la critique, « Dawn of the Freak », a conquis l’Europe, leur album très attendu, « Boys Cry Too », est sorti le 8 mai 2026.

Bien Public 68 quai Deschamps, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez The Haunted Youth en concert au Bien Public, à Bordeaux, le 21 novembre 2026.

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)