THE HAUNTED YOUTH｜Bien Public – 21/11/26, Bien Public, Bordeaux

Informations pratiques

THE HAUNTED YOUTH｜Bien Public – 21/11/26 Samedi 21 novembre, 20h00 Bien Public Gironde

18,20€ tarif Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

The Haunted Youth – le groupe porté par Joachim Liebens – est peut-être la plus grande sensation indie rock belge de ces dernières années.

Après que leur premier album salué par la critique, « Dawn of the Freak », a conquis l’Europe, leur album très attendu, « Boys Cry Too », est sorti le 8 mai 2026.

Bien Public 68 quai Deschamps, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez The Haunted Youth en concert au Bien Public, à Bordeaux, le 21 novembre 2026.