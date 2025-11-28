THE HEALTHY BOY CAFÉ HOURRAH Saint-Nazaire

THE HEALTHY BOY Vendredi 28 novembre, 20h00 CAFÉ HOURRAH Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T22:00:00

Fin : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T22:00:00

Une noirceur éclatante que tranperce une obscure lumière secrète.

Un concert intimiste tout sombrement beau.

Facebook

Vidéo

CAFÉ HOURRAH 30 rue du Maine, 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Hôtel de Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/thehealthyboymusic/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« author »: « michel valladon », « cache_age »: 86400, « description »: « Une noirceur u00e9clatante que tranperce une obscure lumiu00e8re secru00e8te.nUn concert intimiste tout sombrement beau.nTHE HEALTHY BOY en concert au Cafu00e9 de la Loire u00e0 Paimboeuf (Loire-Atlantique) le samedi 26 aout 2023n »Tout vient du noir et se perd dans le blanc » – Pierre Soulage », « type »: « video », « title »: « THE HEALTHY BOY en concert au Cafu00e9 de la Loire u00e0 Paimboeuf (Loire-Atlantique) le samedi 26 aout 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/BQW7qr7-gZo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=BQW7qr7-gZo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdK_MHGxDpaYPFMXBhWARiw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=BQW7qr7-gZo »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Cold folk