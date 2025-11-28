The Honnet Brothers Troyes

The Honnet Brothers

Entre jazz, groove, world music et électro, leur univers riche et coloré s’inscrit dans la lignée d’Eddy Louiss, Medeski Martin & Wood ou Fela Kuti. Leur complicité fraternelle et leurs nombreuses collaborations scéniques avec des artistes de renom dont Robben Ford ont façonné un son à la fois généreux, libre et audacieux.



ROBBEN FORD Légende américaine du blues, rock et jazz, connu pour avoir collaboré avec Miles Davis, Joni Mitchell ou George Harrison. Guitariste virtuose et compositeur accompli, il est reconnu pour son jeu précis, expressif et profondément musical.

Une rencontre exceptionnelle entre l’élégance du groove et la virtuosité du blues, à ne pas manquer ! .

