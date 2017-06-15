The Hook (Blues ‘n’ Roll), La Loco, Quimperlé

The Hook (Blues ‘n’ Roll) Vendredi 27 mars, 23h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T23:00:00+01:00 – 2026-03-28T03:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T23:00:00+01:00 – 2026-03-28T03:00:00+01:00

Vendredi 27 mars

23h00-03h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF :6€

L’âge d’or de Led Zeppelin et des Rolling Stones vous rend nostalgique ? Avec The Hook on retourne directement dans les 70s et ça fait du bien ! Biberonnés au Rythm et Blues et au Rock, leur fougue enflamme le cerveau !

Le groupe a assuré des premières parties de prestige (Blues Pills, The Legendary Tigerman, Ten Years After, Datcha Mandala, The Fleshtones, Pat McManus…). Avec des influences variées allant du Classic Rock au Blues en passant par le Protopunk et le Glam Rock, les compositions originales et énergiques puisent aux sources même du Rock and Roll.

The Hook est de retour et ils le crient haut et fort : « Si le rock est mort, le blues ne l’est pas encore ! »

https://youtu.be/oznXSOKdYgw

https://youtu.be/OSNdIx9tSF8

https://www.facebook.com/events/2109648036538638/

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Vendredi 27 mars