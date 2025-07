THE HORRORS – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris

THE HORRORS Début : 2025-09-09 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : THE HORRORSC’est un retour que l’on attendait avec impatience ! Avec Night Life Reconstructed et une série de concerts immersifs sombre et orientée club, Faris Badwan, Rhys Webb et Amelia Kidd aka THE HORRORS vous attendent de pied ferme au Trabendo mardi 9 septembre prochain.Après presque 20 ans de carrière, peu de groupes peuvent se targuer d’avoir construit une carrière aussi résolument innovante et constamment saluée par la critique que The Horrors. Avec leur garage-gothique marquant l’air du temps de leur premier album Strange House en 2007, la formation a rapidement changer de trajectoire avec Primary Colours, nommé au Mercury Prize. Depuis, ils explorent librement les genres : Skying (2011) a remporté le prix du Meilleur Album aux NME Awards ; V a été salué comme « un triomphe » dans une critique cinq étoiles du Guardian, tandis que les deux EP de 2021 – Lout et Against The Blade – ont marqué un nouveau chapitre avec leur son le plus industriel et radical à ce jour.Cette année, The Horrors présentent Night Life Reconstructed, composé de Faris Badwan, Rhys Webb et Amelia Kidd. Le trio sera en Europe pour une série de concerts immersifs uniques en septembre 2025. Attendez-vous à une version plus sombre et orientée club de leur sixième album studio Night Life sorti en mars dernier, agrémentée de titres emblématiques, toujours porté par leur style.

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris 75