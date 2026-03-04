The hum of our environment – understanding landscape processes through their seismic fingerprints Salle Auvray, Bât 15 campus de beaulieu Rennes Jeudi 12 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

Séminaire de Michael DIETZE (Université RWTH Aachen)

Les changements environnementaux sont induits par une multitude de processus à la surface de la Terre. Les méthodes modernes de mesure de la dynamique des paysages ne combinent généralement pas l’accès spatial distribué, la continuité temporelle et la sensibilité générale aux processus requis. Cette lacune systématique dans les connaissances peut être comblée par des sismomètres capables de détecter, de localiser et de quantifier de nombreux processus environnementaux à grande échelle temporelle et spatiale. Je donnerai un aperçu de la discipline relativement récente qu’est la sismologie environnementale. Nous explorerons comment les processus météorologiques, hydrologiques, biologiques et de glissement de terrain laissent leurs empreintes dans les enregistrements sismiques. Nous discuterons des connaissances acquises sur l’anatomie et l’évolution de processus exemplaires, leurs moteurs et leurs déclencheurs, ainsi que leurs conséquences. Nous explorerons le potentiel innovant de la sismologie environnementale et esquisserons les futurs domaines d’application, sur la base de trois thèmes : (1) la biogéomorphologie, (2) l’alerte précoce en cas d’inondation et (3) l’étude préparatoire des instabilités des grands versants alpins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T17:00:00.000+01:00

1



Salle Auvray, Bât 15 campus de beaulieu 263 avenue du général leclerc 35042 rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

