The Hyènes en concert Labenne

The Hyènes en concert Labenne samedi 25 octobre 2025.

The Hyènes en concert

Salle des Fêtes Labenne Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Le groupe The Hyènes ouvre la saison culturelle des Automnales 25/26, pour un rendez-vous 100% rock !

The Hyènes est un groupe de rock français formé en 2005. Il se distingue par son approche musicale éclectique mêlant rock, punk et influence blues.

En version acoustique pour l’occasion, le groupe jouera les morceaux de Krakatoa Unplugged Sessions avec toute leur énergie. .

Salle des Fêtes Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : The Hyènes en concert

The Hyènes open the Automnales 25/26 cultural season with a 100% rock concert!

German : The Hyènes en concert

Die Band The Hyènes eröffnet die Kultursaison der Automnales 25/26, für eine 100%ige Rockveranstaltung!

Italiano :

Gli Hyènes aprono la stagione culturale Automnales 25/26 con un concerto 100% rock!

Espanol : The Hyènes en concert

¡Los Hyènes abren la temporada cultural Automnales 25/26 con un concierto 100% rock!

L’événement The Hyènes en concert Labenne a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS