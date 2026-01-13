The Hypnotiks avec Athéna Mawuena, Gabe Zinq and DJ Freddy Jay Le Son de la Terre PARIS 05

Soirée Soul Funk explosion avec sept musiciens, un chanteur et une chanteuse et un DJ légendaire.

Depuis bientôt deux ans The Hypnotiks sont tjs complet au Son de la Terre, tellement leur soirées sont mémorables ! Et cette année ils commencent leur nouvelle formule pour le SDT avec trois invitées de rêve (Athéna Mawuena, Gabe Zinq et DJ Freddy Jay).

Pour cette soirée magique, la musique joue sur toutes les étages, avec le groupe coté resto et Freddy Jay coté bar, mais bien que Freddy sera sur l’étage supérieur, il fera regulièrement les interventions en scratchant avec le groupe pendant leurs sets !

Special Guest : Athéna Mawuena, Gabe Zinq, Freddy Jay

James Startt (guitare)

Anthony Honnet (clavier)

Gé Berruet (basse)

Sébastien de Laleu (batterie)

Xavier Desjours (percutions)

Valentin Couineau (trombone)

Paul de Rémusat (sax)

Quand un groupe soul d’exception rencontre un DJ d’exception…une soirée singulière est garantie !

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



