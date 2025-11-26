The Hypnotiks Meet DJ Freddy Jay Le Son de la Terre PARIS 05

Après une année « sold out, », The Hypnotiks commencent leur nouvelle résidence au Son de la Terre avec trois invitées de rêve (Athéna Mawuena, Gabe Zinq and DJ Freddy Jay). Pour cette soirée magique, la musique joue sur toutes les étages, avec le groupe coté resto et Freddy Jay coté bar, mais bien que Freddy sera sur l’étage supérieur, il fera reguliérement les interventions en scratchant avec le groupe pendant leurs sets!

Special Guest: Athéna Mawuena, Gabe Zinq, Freddy Jay

The Hypnotiks are;

James Startt (guitare)

Anthony Honnet (clavier)

Gé Berruet (basse)

Sébastien de Laleu (batterie)

Xavier Desjours (perçu)

Valentin Couineau (trombone)

Paul de Rémusat (sax)

Soirée Soul Funk explosion avec sept musiciens, un chanteur et une chanteuse et un DJ légendaire.

Le vendredi 09 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05