THE IMMIGRANT (1917) Carcassonne

THE IMMIGRANT (1917) Carcassonne samedi 11 octobre 2025.

THE IMMIGRANT (1917)

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Ciné-Concert / 25 min. (Tout public)

par Tom Gareil (vibraphone) et Jérome Antonuccio (batterie)

Chaplin émigre à New York, mais en arrivant il n’a ni travail ni argent. Lorsqu’il trouve une pièce par terre, il décide d’aller au restaurant…

Genres Comédie dramatique, Romance, Muet

Ce ciné-concert sera suivi à 15H30 par la restitution du stage Multim’été organisé par le GRAPh. Accompagnés par une réalisatrice vidéo professionnelle, les jeunes stagiaires ont relevé le défi inventer des scénarios, écrire leurs story-boards, enregistrer les sons, finaliser le montage… Venez découvrir un court-métrage et un clip musical entièrement créés par leurs soins !

.

37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Ciné-Concert / 25 min (All audiences)

by Tom Gareil (vibraphone) and Jérome Antonuccio (drums)

Chaplin emigrates to New York, but when he arrives he has neither work nor money. When he finds a coin on the floor, he decides to go to a restaurant…

Genres: Comedy drama, Romance, Silent film

This ciné-concert will be followed at 3:30 p.m. by a presentation of the Multim?été course organized by GRAPh. Accompanied by a professional video director, the young trainees took up the challenge of inventing scenarios, writing their storyboards, recording sounds and finalizing the editing? Come and discover a short film and music video created entirely by them!

German :

Kinokonzert / 25 Min. (Alle Zuschauer)

von Tom Gareil (Vibraphon) und Jérome Antonuccio (Schlagzeug)

Chaplin wandert nach New York aus, doch als er dort ankommt, hat er weder Arbeit noch Geld. Als er eine Münze auf dem Boden findet, beschließt er, in ein Restaurant zu gehen…

Genres: Drama, Romanze, Stummfilm

Im Anschluss an das Filmkonzert findet um 15.30 Uhr die Präsentation des von GRAPh organisierten Multim?été-Workshops statt. Begleitet von einer professionellen Videoregisseurin haben sich die jungen Praktikanten der Herausforderung gestellt, Drehbücher zu erfinden, Storyboards zu schreiben, Töne aufzunehmen und den Schnitt fertigzustellen Entdecken Sie einen Kurzfilm und ein Musikvideo, die vollständig von ihnen erstellt wurden!

Italiano :

Ciné-Concert / 25 min (Tutti i pubblici)

di Tom Gareil (vibrafono) e Jérome Antonuccio (batteria)

Chaplin emigra a New York, ma quando arriva non ha né lavoro né soldi. Quando trova una moneta per terra, decide di andare in un ristorante…

Generi Commedia drammatica, Romanticismo, Film muto

Questo film-concerto sarà seguito alle 15.30 dai risultati del corso Multim?été organizzato da GRAPh. Accompagnati da un regista video professionista, i giovani apprendisti hanno raccolto la sfida di inventare sceneggiature, scrivere i loro storyboard, registrare i suoni e finalizzare il montaggio? Venite a vedere un cortometraggio e un video musicale creati interamente da loro!

Espanol :

Ciné-Concierto / 25 min (Todos los públicos)

por Tom Gareil (vibráfono) y Jérome Antonuccio (batería)

Chaplin emigra a Nueva York, pero cuando llega no tiene ni trabajo ni dinero. Cuando encuentra una moneda en el suelo, decide ir a un restaurante…

Géneros Comedia dramática, Romance, Película muda

Tras este cine-concierto, a las 15.30 h, se presentarán los resultados del curso Multimèté organizado por el GRAPh. Acompañados por un realizador profesional de vídeo, los jóvenes aprendices han aceptado el reto de inventar guiones, escribir sus storyboards, grabar los sonidos y finalizar el montaje.. Venga a ver un cortometraje y un vídeo musical creados íntegramente por ellos

L’événement THE IMMIGRANT (1917) Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne